Belçika mahkemesi Liberty Liège’in yeniden yapılanma planlarını reddetti, tesislerin tasfiyesine karar verdi

Cuma, 15 Nisan 2022 14:39:21 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Belçika’da bulunan Liège Mahkemesi İngiltere merkezli Liberty Steel’in Belçikalı bağlı kuruluşu Liberty Liège’nin Flémalle ve Tilleur tesislerinin geleceğini garanti altına almak için sunduğu yeniden yapılandırma planlarını reddetti. Mahkeme ayrıca şirketin tasfiye edilmesine karar verdi.

Mahkemenin tesislerde çalışan yaklaşık 700 işçiyi güvence altına almak için potansiyel bir alıcı bulmaktan sorumlu üç yetkili atadığı belirtildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında Liberty Liège Tilleur tesisindeki paketleme hattını bakım çalışmalarının ardından yeniden devreye almıştı. Ayrıca şirketin Flémalle tesisinde bulunan galvanizleme hatları hammadde eksikliği nedeniyle Aralık ayından bu yana askıda.