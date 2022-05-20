Liberty Steel Liège tesislerine yönelik temyiz davasını kazandı

Cuma, 20 Mayıs 2022 11:12:06 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Belçika’da bulunan Liège Mahkemesi’nin şirketin Belçika merkezli Liège tesislerinin tasfiyesine yönelik kararına yaptığı itirazda haklı bulunduğunu ve tesislerini yeniden devreye alacağını açıkladı.

Liberty Flémalle ve Tilleur tesislerine yakın zamanda yeni finansman sağladı. Finansman Liberty Liège’nin üretime yeniden başlamasını ve üretimin Ekim ayına kadar ayda 110.000 mt’a yükselmesini sağlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında Liège Mahkemesi Liberty Liège’nin Flémalle ve Tilleur tesislerinin geleceğini garanti altına almak için sunduğu yeniden yapılandırma planlarını reddetmiş ve şirketin tasfiye edilmesine karar vermişti.