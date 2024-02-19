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Liberty Ostrava'nın iflas ettiği söylenirken şirket aksini iddia ediyor

Pazartesi, 19 Şubat 2024 12:29:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava’ya atanan denetim heyeti şirketin iflas ettiğini ve daha önce açıklanan optimizasyon planının tehlikeye girme riskiyle karşı karşıya olduğunu tespit etti. Öte yandan Liberty Ostrava’nın yetkilisi şirketin borçlarını ödeyebileceğini ve genel moratoryumun yükümlülüklerine uymaya devam ettiğini belirtti.

Denetimi gerçekleştiren heyet mahkemeye genel moratoryumun kaldırılmasını teklif etti ve bölge mahkemesi bu konuyu 28 Şubat tarihinde değerlendirecek. Buna karşın şirketin yetkilisi Liberty Ostrava’nın yeniden yapılandırma planının şirketin faaliyetlerine devam etmesine olanak sağladığını ve enerji tedarikçisi Tameh Czech de dahil olmak üzere tüm alacaklılara olan yükümlülüklerini ödeyeceğini ifade etti. Öte yandan Tameh Czech Ostarva’nın enerjiyi normal piyasa oranlarında satın almak üzere yapmak istediği sözleşmeyi imzalamayı reddettiği bildirildi.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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