Liberty Ostrava bazı tesislerinde üretime yeniden başladı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre İngiltere merkezli Liberty Steel’in Çek Cumhuriyeti merkezli bağlı kuruluşu Liberty Ostrava, haddehaneleri, inşaat demiri hatları ve dikişsiz boru tesisinde yeniden üretime başladı.

Daha önce bildirildiği üzere, Haziran ayında Liberty Steel, karşı karşıya olduğu maddi riskler ile belirsizlikler nedeniyle faaliyetlerini satmaya karar vermişti ve Çek çelik üreticisi Třinecké Železárny’nin grup şirketi Moravia Steel, Liberty Steel Ostrava’nın boru tesisi ve haddehanelerini satın almayı düşünüyordu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Liberty Ostrava’nın iflas yöneticisi Simon Petak, Ostrava’daki üretimin yeniden başlamasının şirketin faaliyetlerini sürdürebilen bir tesis satmasına olanak sağlayacağını ifade etti. Şirketin alacaklıları 23,23 milyar CZK’nın (991,23 milyon $) üzerinde alacağı olduğunu bildirse de Petak, şirketin borcunun 15,2 milyar CZK’nın (648,59 milyon $) üzerine çıkmadığını söyledi ve iflasın yeni bir yeniden yapılandırma planından daha gerçekçi bir seçenek olduğunu belirtti.