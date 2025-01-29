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Liberty Ostrava Steckel sıcak şerit haddehanesinde üretimi yeniden başlattı

Çarşamba, 29 Ocak 2025 12:07:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre İngiltere merkezli Liberty Steel’in Çek Cumhuriyeti’nde bulunan bağlı kuruluşu Liberty Ostrava, Steckel sıcak şerit haddehanesinde üretimi yaklaşık bir yıllık duruşun ardından yeniden başlattı. Çek mühendislik grubu Vitkovice Machinery Trade, şirketle yaptığı bir anlaşma doğrultusunda geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana Liberty Ostrava’nın üretimini finanse ediyor.

Haddehanenin şimdilik ayda yaklaşık 45.000 mt, Haziran’da ise 70.000 mt üretim gerçekleştirmesi planlanıyor. Şirket ısıtma fırınında bazı düzenlemeler yapmak için Şubat ayında haddehaneyi durdurabilir.

Liberty Ostrava’ya iflası sonrasında atanan yönetim, üretimin yeniden başlamasının şirketin satılana kadar değerini koruyabilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyor.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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