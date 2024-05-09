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Liberty Ostrava Tameh ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alternatif planını uygulamaya başladı

Perşembe, 09 Mayıs 2024 11:07:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, enerji tedarikçisi Tameh Czech ile adil şartlarda enerji temini konusunda anlaşmaya varamadığı için alternatif yeniden yapılandırma planı “B Planı”nı uygulamaya başladığını açıkladı. Tameh ile iş birliği içermeyen B planıyla şirket, haddehanelerdeki üretimi yeniden başlatmayı, yüksek fırını yeniden devreye almayı, maliyet tasarrufu yapmayı, Liberty Steel’den enerji temin etmeyi ve mali yardım almayı hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mart ayında Liberty Ostrava, Tameh Czech ile yaşanan anlaşmazlığın devam etmesi halinde yüksek fırınını yeniden devreye almak amacıyla alternatif yeniden yapılandırma planını geliştirmişti.

Şirket, planın bir parçası olarak tesisteki iki kok fırınının kapatılmasına yönelik danışmanlık ve teknik süreci başlatacak. Kok fırınlarının kapatılması maliyetleri ayda 1 milyon € (25 milyon CZK) azaltacak. Açıklamaya göre Liberty Steel’den enerji temin edilmesi kısa vadede söz konusu planın uygulanmasını geciktirecek olsa da uzun vadede Tameh’ten enerji teminine kıyasla daha ucuz ve daha verimli bir çözüm olacak.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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