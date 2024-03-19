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Liberty Ostrava yüksek fırınını tekrar devreye alabilmek için yeni bir alternatif üretti

Salı, 19 Mart 2024 14:48:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, enerji tedarikçisi Tameh Czech ile yaşanan anlaşmazlığın devam etmesi halinde yüksek fırınını yeniden devreye almasına olanak tanıyacak alternatif bir yeniden yapılandırma planını devreye soktu. Daha önce bildirdiği üzere Liberty Ostrava ve Tameh Czech yaşanan anlaşmazlığı çözmek amacıyla görüşmelere devam ediyor.

İlk plana göre, iflas eden Tameh Czech’in tekrar faaliyete geçmesi Liberty'nin yüksek fırınını yeniden devreye alarak çelik üretimini hızlı bir şekilde başlatmasını sağlayacak. Alternatif plana göre ise üretimin Tameh’ten enerji tedarik etmeden sürdürülebilmesi için basınçlı sıcak hava teknolojisi kullanılacak. Şirket üçüncü taraflardan temin edilen slab ve kütüğü kullanarak tesislerindeki üretimi maksimum seviyelere çıkarmaya odaklanıyor.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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