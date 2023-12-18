Liberty Ostrava 3 No’lu yüksek fırınını Ocak’ta yeniden devreye alacak, enerji tedarikçisiyle görüşmeler sürüyor

Pazartesi, 18 Aralık 2023 11:47:41 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava faaliyetlerine yönelik optimizasyon planını güncellediğini açıkladı. Söz konusu plan Avrupa’daki düşük çelik talebi nedeniyle Ekim ayında askıya alınan 3 No’lu yüksek fırının Ocak ayında yeniden devreye alınması ve çelik üretiminin artırılmasını içeriyor.

Güncellenen planın haddehanelerin daha yüksek kapasitede ve daha kârlı bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanıyan yeni bir operasyonel modeli kapsadığı bildiriliyor. Şirket bu plan doğrultusunda filmaşin gibi talebin çok az olduğu veya hiç olmadığı ürünlerin üretimini geçici olarak durdurarak nakit tasarrufu sağlamaya, dişli çubuk gibi güçlü talep gören yüksek katma değerli ürünlere odaklanacak.

Şirket ayrıca Avrupa’daki olumsuz piyasa koşullarını avantaja çevirmek amacıyla kok ve haddehanelerde dönüştürülmek üzere düşük maliyetli yarı mamul ithal etmeyi planlıyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Liberty Ostrava’nın enerji tedarikçisi Tameh’e olan borcunun yeniden yapılandırması ve enerjiyi normal piyasa oranlarında satın almak için müzakere etmesine olanak sağlamak üzere mahkemeden özel moratoryum kararı çıkmıştı. Liberty Ostrava’nın yetkilisi, “Her iki işletme için de sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla Tameh’e kömür tedariki ve tesisin faaliyete devam etmesi için gereken hizmetleri verme teklifi dahil olmak üzere bir dizi çözüm önerdik. Önümüzdeki günlerde Tameh ile görüşmeye devam edeceğiz,” dedi.