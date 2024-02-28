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Liberty Ostrava üretimi maksimuma çıkarmaya odaklanıyor, enerji tedarikçisiyle görüşmelere devam ediyor

Çarşamba, 28 Şubat 2024 11:19:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli Liberty Steel’in bir yetkilisi SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, şirketin bağlı kuruluşu Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava’nın geçtiğimiz hafta sonunda satın aldığı slabları kullanarak tesislerindeki üretimi maksimum seviyelere çıkarmaya odaklandığını belirtti. Söz konusu süreç şirketin nakit akışını iyileştirmesine ve 1.500’e varan çalışanının yakın gelecekte işe dönmesine olanak tanıyacak.

Buna ek olarak Liberty Ostrava, enerji tedarikçisi Tameh Czech ile yaşanan anlaşmazlığı çözmek amacıyla görüşmelere devam ediyor. Böylece Tameh Czech’in faaliyete geçmesi şirketin yüksek fırınını yeniden devreye alarak çelik üretimini hızlı bir şekilde yeniden başlatmasına olanak tanıyacak. Enerji tedarik anlaşmasının yeniden yapılandırılması, iflas eden tedarikçinin yeniden faaliyete geçmesi için finansman ve hatta tedarikçinin devralınması konusunda birçok alternatif seçenek sunmaya devam eden Liberty Ostrava hala Tameh Czech’in yanıtını bekliyor.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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