Çek konsorsiyum Liberty Ostrava’nın çelik ve kok tesisini 143 milyon $’a satın aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre İngiltere merkezli Liberty Steel’in Çek Cumhuriyeti’nde bulunan bağlı kuruluşu Liberty Ostrava, geniş kapsamlı yeniden yapılandırma planı kapsamında el değiştiriyor. Eski İçişleri Bakanı Martin Pecina’nın başkanlığındaki SPV NH Ostrava ve SPV NH Koksovna şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum, Liberty Ostrava’nın ana çelik ve kok tesisini 3,01 milyar CZK (142,82 milyon $) karşılığında satın almayı kabul etti. Bu sayede şirketin geçtiğimiz yıl bulunduğu iflas başvurusunun ardından binlerce kişilik istihdam ile üretimin korunması bekleniyor.

Liberty Ostrava’nın gayrimenkul ve ekipmanlar gibi ana varlık statüsünde olmayan diğer varlıkları ise ayrı ihaleler aracılığıyla tasfiye edilecek. Bu adımla, alacaklılar için varlıkların geri kazanımının en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Satışın, iflas mahkemesi ve Çek Cumhuriyeti Rekabetin Korunması Ofisinin onayıyla bu yılın sonbahar aylarında tamamlanması bekleniyor. Ardından bölgenin en önemli endüstriyel varlıklarından birinin operasyonları yeniden netlik kazanacak.

Liberty Ostrava’nın iflası

GFG Alliance’ın bir parçası olan Liberty Ostrava, artan borçları ve likidite sıkıntısı nedeniyle 2024 yılında iflas başvurusunda bulunmuştu. Üretici, Çek Cumhuriyeti’nin çelik üretiminde önemli bir rol oynayarak bölgenin en büyük işverenlerinden biri oldu.

Ana varlıkların satılması kararı, alacaklılar ve paydaşlar için en ekonomik seçenek olarak görülüyor ve yeni yönetim altında faaliyetlerin devam etmesine olanak tanıyacağı düşünülüyor.