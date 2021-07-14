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Liberty Ostrava ikinci çeyrekte 2017’den bu yana kaydedilen en yüksek üretimi gerçekleştirdi

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 15:11:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, ikinci çeyrekte, 2017’den bu yana kaydedilen en iyi üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirket, her ay yaklaşık 200.000 mt seviyesinde gerçekleştirdiği üretimle 600.000 mt’dan fazla çelik ürünü sevk etti. Bu rakam, 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık seviye oldu. Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik üretimi, Corona virüsünden etkilenen önceki yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen çelik üretimine kıyasla neredeyse %80 artış gösterdi.

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde AVFÖK’ünün, birinci çeyrekte bildirdiği  60 milyon €’nun üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Bu seviye tesisin, 2019 yılının Temmuz ayında GFG Alliance tarafından satın alınmasından bu yana kaydedilen en iyi üç aylık performansı oldu.

Şirkettin açıklamasına göre, tesisin üretim performansında devam eden iyileşme, tesisin pazar dinamiklerine bağlı olarak ürün portföyünü uzun ve yassı çelik ürünler arasında değiştirmesine olanak tanıyan esnekliğiyle destekleniyor.

Şirket, üretim seviyelerini iyileştirmeye odaklanmaya devam edeceğini ve şirketin 2030 yılına kadar karbonsuz çelik üretimi yapma hedefine yönelik planlarını hızlandıracağını belirtti.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa Birliği  Çek Cum.  |  benzer haberler »


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