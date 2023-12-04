﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Liberty Ostrava enerji tedarikçisiyle uzlaşmaya varmak istiyor

Pazartesi, 04 Aralık 2023 14:12:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, enerji tedarikçisine olan borcunun yeniden yapılandırılması için mahkemeden özel moratoryum kararı çıktığını bildirdi. Bu da şirketin 3 No’lu yüksek fırının yeniden başlatılmasını ve çelik faaliyetlerinin hızlandırılmasını içerecek yeniden yapılandırma planını tamamlamasına ve uygulamasına olanak tanıyacak.

Söz konusu adım şirketin enerjiyi normal piyasa oranlarında satın almak için müzakere etmesine olanak sağlayacak. Moratoryum başka herhangi bir Liberty Steel şirketini kapsamıyor ve günlük operasyonları veya diğer paydaşlarla ilişkileri etkilemeyecek.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Liberty Steel iki yüksek fırınını askıya aldı

24 Eki | Çelik Haberler

Liberty Ostrava kok fırınlarından birini devre dışı bıraktı

05 Eyl | Çelik Haberler

Liberty Ostrava sinter tesisinden kaynaklanan emisyonu azaltmak için yatırım yapacak

26 Eyl | Çelik Haberler

Liberty Ostrava son yıllardaki en iyi üretim sonuçlarını elde etti

26 Nis | Çelik Haberler

Liberty Steel Ostrava tesisinde iki hibrit fırın kuracak

11 Kas | Çelik Haberler

Liberty Steel iki yüksek fırınını askıya aldı

24 Eki | Çelik Haberler

Liberty Ostrava kok fırınlarından birini devre dışı bıraktı

05 Eyl | Çelik Haberler

Liberty Ostrava sinter tesisinden kaynaklanan emisyonu azaltmak için yatırım yapacak

26 Eyl | Çelik Haberler

Liberty Ostrava son yıllardaki en iyi üretim sonuçlarını elde etti

26 Nis | Çelik Haberler

Liberty Steel Ostrava tesisinde iki hibrit fırın kuracak

11 Kas | Çelik Haberler