Liberty Ostrava enerji tedarikçisiyle uzlaşmaya varmak istiyor

Pazartesi, 04 Aralık 2023 14:12:43 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, enerji tedarikçisine olan borcunun yeniden yapılandırılması için mahkemeden özel moratoryum kararı çıktığını bildirdi. Bu da şirketin 3 No’lu yüksek fırının yeniden başlatılmasını ve çelik faaliyetlerinin hızlandırılmasını içerecek yeniden yapılandırma planını tamamlamasına ve uygulamasına olanak tanıyacak.

Söz konusu adım şirketin enerjiyi normal piyasa oranlarında satın almak için müzakere etmesine olanak sağlayacak. Moratoryum başka herhangi bir Liberty Steel şirketini kapsamıyor ve günlük operasyonları veya diğer paydaşlarla ilişkileri etkilemeyecek.