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Liberty Ostrava sinter tesisinden kaynaklanan emisyonu azaltmak için yatırım yapacak

Pazartesi, 26 Eylül 2022 10:29:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, toz emisyonlarını yaklaşık %46 oranında azaltmak amacıyla sinter tesisinde yeni bir egzoz boru hattı kurmak için 88 milyon CZK (3,45 milyon $) yatırım yapacağını açıkladı.

Bu yıl Ekim ayında tamamlanacak olan sinter konveyör bandı projesi Liberty Ostrava’nın yeşil çelik dönüşüm programı kapsamında yer alıyor.

Tesisin üç konveyör bandı şu anda yılda 101 tona kadar emisyon açığa çıkarırken, projeyle bu miktar neredeyse yarı yarıya azaltılarak 46 tona indirilecek.

88 milyon CZK tutarındaki toplam proje maliyetinin 28 milyon CZK’sı hükümetten alınan sübvansiyonla karşılanacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Liberty Steel önümüzdeki sekiz yıl içinde Liberty Ostrava yeşil çelik dönüşüm programına 8,6 milyar CZK (337,98 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor. Buna göre çelik tesisinde bulunan mevcut dört adet tandem fırını iki adet son teknoloji hibrit elektrik ark ocağıyla değiştirilecek.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Liberty Steel 

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