Latin Amerika’da iyileşen çelik tüketiminin ilk çeyrekte devam etmesi bekleniyor

Perşembe, 11 Şubat 2021 16:21:19 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, Latin Amerika ülkeleri ekonomik toparlanma sinyalleri veriyor, fakat bölgede ekonomik performansın dağılımı homojen değil. Latin Amerika çelik sanayinin hedefi ise her ülkedeki çelik talebini karşılamaya devam etmek.

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, Latin Amerika ülkeleri ekonomik toparlanma siyalleri veriyor, fakat bölgede ekonomik performansın dağılımı homojen değil. Latin Amerika çelik sanayinin hedefi ise her ülkedeki çelik talebini karşılamaya devam etmek.

Açıklamada belirtildiği üzere, 2020 yılında Latin Amerika’nın ham çelik üretimi %8,4 düşerek 55,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimde en iyi performansı yıllık bazda %2,1 artışla 1,2 milyon mt üretim gerçekleştiren Şili sergilerken, en kötü performans üretimi yıllık bazda %40,6 düşüşle 732.000 mt olan Peru’dan geldi.

Söz konusu yılda Latin Amerika’nın haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %9,7 geriledi ve 46,3 milyon mt oldu. Bu kapsamda Brezilya’nın üretimi 21,7 milyon mt ve Meksika’nın üretimi 15,8 milyon mt olurken, Arjantin’in üretimi yıllık %18,8 düşüşle 3,5 milyon mt olarak kaydedildi.

Kasım ayında Latin Amerika’da çelik tüketimi yıllık bazda %6 artışla 5,5 milyon oldu. Bu durum yıl sonunda bölgede ekonomik toparlanma olduğuna işaret etti. Alacero, bu performansın 2021 yılının ilk çeyreğinde de devam edeceğini düşünüyor. Kasım ayında tüketimde ithalatın payı da azaldı ve yerel tüketimin tekrar artacağı, ticaret açığının kontrol altına alınacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Profesör Dr. Germano Mendes de Paula’nın yayınladığı yeni bir araştırma Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Meksika’nın başta Çin olmak üzere Güney Kore, Hindistan ve Vietnam gibi Asya ülkeleriyle olan rekabet farkının risklerine dikkat çekti ve bu farkın Latin Amerika çelik sanayine zarar verebileceği ifade edildi. Alacero’ya göre; vergilendirme, eğitim, lojistik ve finansman gibi rekabetçilik faktörleri arasındaki fark Latin Amerika çelik sanayinin geleceğine zarar verebilir. Bu yüzden, Latin Amerika çelik sanayi değer zincirinin savunulması yüksek kalite işler çıkaracak mevcut faaliyetlerin devam edebilmesi için çok önemli.

Alacero Genel Direktörü Francisco Leal, “Çin’den yapılan doğrudan ve dolaylı ithalatın etkilerinin yer verildiği söz konusu araştırmaya göre, 2019 yılında Latin Amerika’da sanayisizleşmeden kaynaklanan sürekli iş kayıpları kritik öneme sahip. Özel ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi, vergi ve lojistik gibi maliyetlerin azaltılması ve altyapı çalışmalarının yapılmasıyla ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesini talep ediyoruz. Böylece rekabetçilikteki mevcut eşitsizlikler azalacaktır,” dedi.