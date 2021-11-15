Largo’nun net kârı üçüncü çeyrekte artış gösterdi

Pazartesi, 15 Kasım 2021 09:33:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Toronto merkezli vanadyum üreticisi Largo Inc.’in net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %261 artışla 9,2 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirket, Brezilya’da yer alan Maracás Menchen madenini işletiyor.

Söz konusu çeyrekte, Largo’nun net satış gelirlerinin yıllık %96 artarak 53,9 milyon $ seviyesine çıktığı ve Brezilya’da yer alan madeninin güçlü bir performans gösterdiği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Maracás Menchen’in vanadyum üretimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %5 artışla 3.260 mt seviyesinde yer alarak, faaliyetlerimizin başladığı zamandan bu yana kaydedilen çeyreklik bazdaki en iyi ikinci üretim olarak kayıtlara geçti,” sözlerine yer verildi.