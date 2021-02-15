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Shougang Hierro Peru’nun net kârı dördüncü çeyrekte %136 arttı

Pazartesi, 15 Şubat 2021 09:40:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru 2020’nin dördüncü çeyreğinde, yıllık %136 artışla 758,3 milyon PEN (208,3 milyon $) net kâr açıkladı.

Şirket, dördüncü çeyrekte net gelirinin yıllık %91,2 artışla 1,76 milyar PEN (485,3 milyon $) seviyesinde kaydedildiğini belirtti. Brüt kâr ise yıllık %151,7 artarak 1,2 milyar PEN (331,2 milyon $) seviyesine yükseldi.

2020 yılının tamamında, Shougang Hierro Peru’nun net kârı yıllık %19,4 artışla 1,26 milyar PEN (348,03 milyon $) seviyesine çıktı.

1$ = 3,64 PEN (12 Şubat)

 


Etiketler: mali sonuçlar  demir cevheri  Peru  Güney Amerika  madencilik  hammaddeler  |  benzer haberler »


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