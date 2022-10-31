Vale’nin net kârı üçüncü çeyrekte yükseldi

Pazartesi, 31 Ekim 2022 09:17:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 4,09 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,45 milyar $’a kıyasla 4,46 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri bir önceki çeyrekte kaydedilen 11,16 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 12,3 milyar $’a kıyasla 9,93 milyar $ oldu.

Vale, demir cevheri fiyatlarındaki düşüşün üçüncü çeyrekte faaliyet performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

Aynı çeyrekte, toz cevher satış fiyatları ikinci çeyrekte kaydedilen 113,3$/mt FOB ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 127,2$/mt FOB seviyelerine kıyasla 92,6$/mt FOB seviyesine indi. Pelet satış fiyatları ise sırasıyla 201$/mt FOB ve 249$/mt FOB’a kıyasla 194,3$/mt FOB seviyesinde yer aldı.