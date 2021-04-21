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Largo Resources’ın vanadyum üretimi birinci çeyrekte düştü

Çarşamba, 21 Nisan 2021 10:07:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Toronto merkezli vanadyum üreticisi Largo Resources, vanadyum üretiminin 2021’in birinci çeyreğinde yıllık bazda %30 oranında bir düşüş yaşayarak 1.986 mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Şirket, üretimde yaşanan bu düşüşün, tesislerindeki bakım çalışmaları ve ekipman yenilemesi için operasyonlardaki planlı duruştan kaynaklandığını belirtti. Largo, birinci çeyrekte yaşanan planlı duruş sebebiyle ilk çeyrekte artan stoklar sonucu, bu yılın ikinci çeyreğinde vanadyum satışlarında artış beklediklerini söyledi.

Şirket, ayrıca, vanadyum satışlarının bu yılın birinci çeyreğinde yıllık bazda %12,2 düşüşle 2.783 mt olarak kaydedildiğini de ekledi.

Çelik üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan vanadyum, ayrıca, paslanmaya dayanıklı ve yüksek hızlı takım çeliği üretimi için de önemli bir yere sahip.


Etiketler: hammaddeler  Kuzey Amerika  üretim  madencilik  Kanada  |  benzer haberler »


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