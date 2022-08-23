Kanada’nın demir cevheri üretimi Haziran ayında %18,5 düştü

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %18,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %15,7 artışla 4.924.409 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Mayıs ayına kıyasla %23,2 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %74,1 artışla 3.425.789 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda, Mayıs ayında kaydedilen 8.480.120 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 5.916.824 mt’a kıyasla 8.390.515 mt oldu.