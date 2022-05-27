Champion Iron, Bloom Lake madeni genişletme projesini hızlandırıyor

Kanadalı demir cevheri şirketi Champion Iron Limited, Bloom Lake madeni ikinci aşama genişletme projesini hızlandırdığını açıkladı. %69 tenörlü doğrudan indirgenmiş peletin ticari üretimini gerçekleştirmek amacıyla gereken yeniden işleme ve altyapıyı değerlendiren fizibilite çalışması devam ediyor. Bloom Lake’in artan kapasitesinin yaklaşık yarısını dönüştürmek üzere tasarlanan bu projenin 2022 yılının ortasında tamamlanması bekleniyor.
Şirket 2022 yılının sonunda ikinci aşamada ticari üretime ulaşmayı planlıyor.
Champion Iron’ın ikinci aşamada üretilen ilk yüksek kaliteli demir cevheri konsantresinin 2023 mali yılının ilk çeyreğinde Sept-Îles limanından sevk edilmesi bekleniyor.
Bloom Lake birinci ve ikinci aşama tesisleri yıllık toplam 15 milyon mt yüksek kaliteli %66,2 tenörlü konsantre demir cevheri üretim kapasitesine sahip.