Kyoei Steel, Vinton Steel için üretim kapasitesi hedefini 360.000 tona yükseltti

Japon çelik üreticisi Kyoei Steel, 31 Ocak 2025’te ilk kez açıkladığı ABD’deki bağlı ortaklığı Vinton Steel LLC’ye yönelik sermaye yatırım planını proje kapsamındaki kısmi değişikliklerin ardından revize ederek planlanan yıllık üretim kapasitesini 360.000 tona çıkardı.

Kyoei Steel söz konusu revizyonun 2025-2027 dönemini kapsayan NeXuS II 2026 isimli orta vadeli iş planının bir parçası olduğunu ve bu plan kapsamında şirketin özellikle Kuzey Amerika’ya odaklanarak yurt dışı faaliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bu kapsamda Kyoei Steel, kârlılığı artırmak ve operasyonel yapıyı güçlendirmek amacıyla Vinton Steel tesislerini modernize edeceğini açıkladı. Yatırım kapsamında tesiste yeni bir çelikhane kurulacak, mevcut haddehane ekipmanları ise yenilenecek.

Yatırım tutarı da yukarı yönlü revize edildi

Kyoei Steel’e göre enflasyon, artan malzeme ve inşaat maliyetleri ile ABD’deki vergiler dikkate alındığında, toplam yatırım maliyeti önceki açıklamada öngörülen seviyenin üzerine çıktı. Bu doğrultuda şirket, toplam yatırım tutarının 72 milyon $ artarak 327 milyon $ seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Kyoei Steel, güncellenen yatırım planını şu şekilde detaylandırdı:

Yatırım kalemleri

Yeni çelikhane: Tenova tarafından üretilecek

Haddehane modernizasyonu: Pomini Long Rolling Mills tarafından üretilen mevcut ekipmanlarda kapsamlı değişiklik yapılacak

Mühendislik ve inşaat yönetimi: Techint Engineering & Construction tarafından yürütülecek

Kapasite

Çelikhane: Yıllık 360.000 ton (önceki 330.000 net ton seviyesinden artışla)

Haddehane: Yıllık 360.000 ton (önceki 330.000 net ton seviyesinden artış)

Kyoei Steel, proje takviminde herhangi bir değişiklik bulunmadığını ve inşaat çalışmalarının 2026’nın Nisan ayında başlamasının planlandığını açıkladı. Şirkete göre yeni çelikhanenin 2027’nin Mart ayında devreye alınması, entegre ticari üretimin ise 2027’nin Ekim ayında başlaması öngörülüyor. Kyoei Steel ayrıca temel çalışmaları ve diğer ön hazırlık inşaat faaliyetlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.