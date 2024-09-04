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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Temmuz döneminde %13,3 yükseldi

Çarşamba, 04 Eylül 2024 12:06:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke Ocak-Temmuz döneminde yıllık %0,8 düşüşle 85.894 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %31,1 düşüşle 299,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Temmuz ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %22,5 düşüşle 10.949 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %10,6 düşüşle 46,75 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13,3 artışla 146.579 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %18,7 düşüşle 431,32 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Temmuz ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %5,4 düşüşle 20.534 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %1,2 düşüşle 65,23 milyon $ oldu.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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