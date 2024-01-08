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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Kasım döneminde %0,7 yükseldi

Pazartesi, 08 Ocak 2024 12:19:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %4,5 artışla 136.149 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %28,3 düşüşle 603,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Kasım ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %35,9 artışla 13.428 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %7,3 düşerek 46,2 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,7 artışla 207.552 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %26,4 düşüşle 757,1 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Kasım ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %12 artışla 18.992 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %15,6 düşerek 57,3 milyon $’a indi.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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