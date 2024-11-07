Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Eylül döneminde %17,1 yükseldi

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke Ocak-Eylül döneminde yıllık %2,9 artışla 115.007 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %20,7 düşüşle 414,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Eylül ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %40,3 artışla 14.216 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %143 düşüşle 52,75 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,1 artışla 199.681 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %10,3 düşüşle 582,59 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Eylül ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %32,5 artışla 25.858 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %81,8 artışla 69,46 milyon $’a çıktı.