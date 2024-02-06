Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2023 yılında %0,2 düştü

Salı, 06 Şubat 2024 12:04:47 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke 2023 yılında yıllık %1,7 artışla 146.426 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %29,8 düşüşle 637,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Aralık ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %25,3 düşüşle 10.277 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %49,5 düşerek 33,5 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise 2022 yılına kıyasla %0,2 düşüşle 225.337 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %27,2 düşüşle 806,9 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Aralık ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %8,9 gerileyerek 17.784 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %37,4 düşerek 49,8 milyon $’a indi.