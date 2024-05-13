﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Mart döneminde %1,2 azaldı

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 12:32:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %9,1 düşüşle 32.831 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %51,1 düşüşle 100,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Mart ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %18,6 düşüşle 9.390 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %53 düşerek 29,38 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 düşüşle 55.202 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %38,6 düşüşle 152,28 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Mart ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %25,1 düşüşle 16.971 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %43,1 düşerek 46,93 milyon $’a indi.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak ayında %26,8 düştü

14 Mar | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2023 yılında %0,2 düştü

06 Şub | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Kasım döneminde %0,7 yükseldi

08 Oca | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ekim döneminde %0,4 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Eylül döneminde %1,3 düştü

02 Kas | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ağustos döneminde sabit kaldı

04 Eki | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Temmuz döneminde %1,8 azaldı

11 Eyl | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Haziran döneminde %8,1 azaldı

07 Ağu | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Mayıs döneminde %3,2 azaldı

07 Tem | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Nisan döneminde %13,1 azaldı

07 Haz | Çelik Haberler