Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Mart döneminde %1,2 azaldı

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 12:32:08 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %9,1 düşüşle 32.831 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %51,1 düşüşle 100,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Mart ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %18,6 düşüşle 9.390 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %53 düşerek 29,38 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 düşüşle 55.202 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %38,6 düşüşle 152,28 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Mart ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %25,1 düşüşle 16.971 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %43,1 düşerek 46,93 milyon $’a indi.