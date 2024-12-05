Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ekim döneminde %18,8 yükseldi

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke Ocak-Ekim döneminde yıllık %2,4 artışla 125.647 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %18,9 düşüşle 452,49 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Ekim ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %3,2 düşüşle 10.640 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %8 artışla 38,22 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %18,8 artışla 223.934 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %8,7 düşüşle 638,84 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Ekim ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %34,4 artışla 24.254 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %12,5 artışla 56,26 milyon $’a çıktı.