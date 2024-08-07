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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Haziran döneminde %17,1 yükseldi

Çarşamba, 07 Ağustos 2024 12:29:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke Ocak-Haziran döneminde yıllık %3,5 artışla 74.935 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %33,9 düşüşle 253,03 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Haziran ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %29,4 düşüşle 7.845 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %40,7 düşüşle 29,59 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,1 artışla 126.045 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %21,2 düşüşle 366,08 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Haziran ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %0,4 artışla 17.211 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %26,9 düşüşle 46,70 milyon $ oldu.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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