Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Haziran döneminde %17,1 yükseldi

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke Ocak-Haziran döneminde yıllık %3,5 artışla 74.935 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %33,9 düşüşle 253,03 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Haziran ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %29,4 düşüşle 7.845 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %40,7 düşüşle 29,59 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,1 artışla 126.045 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %21,2 düşüşle 366,08 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Haziran ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %0,4 artışla 17.211 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %26,9 düşüşle 46,70 milyon $ oldu.