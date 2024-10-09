Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ağustos döneminde %15,1 yükseldi

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke Ocak-Ağustos döneminde yıllık %0,8 düşüşle 100.791 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %27,8 düşüşle 361,52 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Ağustos ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %0,8 düşüşle 14.897 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %5,5 düşüşle 61,74 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %15,1 artışla 173.832 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %12,1 düşüşle 513,12 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Ağustos ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %25,8 artışla 27.253 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %0,7 artışla 81,81 milyon $’a çıktı.