Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Şubat döneminde %2,6 yükseldi

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ülke Ocak-Şubat döneminde yıllık %17,9 düşüşle 19.239 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %8,2 düşüşle 65,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Şubat ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %11 düşüşle 9.234 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %3,7 düşüşle 30,35 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2,6 artışla 39.225 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %8,3 düşüşle 96,61 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Şubat ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %10,2 düşüşle 19.478 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %20,6 düşerek 45,23 milyon $’a indi.