 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kolombiya’nın...

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Şubat döneminde %2,6 yükseldi

Cuma, 04 Nisan 2025 13:38:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ülke Ocak-Şubat döneminde yıllık %17,9 düşüşle 19.239 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %8,2 düşüşle 65,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Şubat ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %11 düşüşle 9.234 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %3,7 düşüşle 30,35 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2,6 artışla 39.225 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %8,3 düşüşle 96,61 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Şubat ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %10,2 düşüşle 19.478 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %20,6 düşerek 45,23 milyon $’a indi.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak’ta %19,4 arttı

05 Mar | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2024 yılında %20,2 yükseldi

05 Şub | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Kasım döneminde %17,1 yükseldi

06 Oca | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ekim döneminde %18,8 yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Eylül döneminde %17,1 yükseldi

07 Kas | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ağustos döneminde %15,1 yükseldi

09 Eki | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Temmuz döneminde %13,3 yükseldi

04 Eyl | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Haziran döneminde %17,1 yükseldi

07 Ağu | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Mayıs döneminde %20,2 yükseldi

05 Tem | Çelik Haberler

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Nisan döneminde %20,6 yükseldi

05 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis