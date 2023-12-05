Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ekim döneminde %0,4 düştü

Salı, 05 Aralık 2023 11:15:56 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %2 artışla 122.721 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %29,6 düşüşle 557,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Ekim ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %16,2 artışla 9.461 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %25,4 düşerek 35,4 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,4 düşüşle 188.560 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %27,1 düşüşle 699,8 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Ekim ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %9,2 artışla 18.047 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %22 düşerek 50 milyon $’a indi.