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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ekim döneminde %0,4 düştü

Salı, 05 Aralık 2023 11:15:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %2 artışla 122.721 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %29,6 düşüşle 557,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Ekim ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %16,2 artışla 9.461 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %25,4 düşerek 35,4 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,4 düşüşle 188.560 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %27,1 düşüşle 699,8 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Ekim ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %9,2 artışla 18.047 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %22 düşerek 50 milyon $’a indi.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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