Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Kasım döneminde %17,1 yükseldi

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke Ocak-Kasım döneminde yıllık %0,3 düşüşle 135.694 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %19,5 düşüşle 486,11 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Kasım ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %25,2 düşüşle 10.047 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %27,2 düşüşle 33,62 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,1 artışla 243.016mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %9,1 düşüşle 688,21 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Kasım ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %0,5 artışla 19.081 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %13,8 artışla 49,36 milyon $’a indi.