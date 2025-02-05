Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2024 yılında %20,2 yükseldi

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı 2024 yılında yıllık %3,5 artışla 151.520 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %14,9 düşüşle 542,15 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Aralık ayında ferronikel ihracatı yıllık %54 artışla 15.826 mt seviyesine çıkarken, bu ihracatın değeri yıllık %67,1 artarak 56,04 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda demir çelik ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %20,2 artışla 270.965 mt seviyesine çıkarken, bu ihracatın değeri yıllık %5,1 düşüşle 766,11 milyon $ seviyesine geriledi. Yalnızca Aralık ayında demir çelik ihracatı yıllık %57,2 artışla 27.949 mt seviyesinde yer alırken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %56,5 artışla 77,90 milyon $ seviyesinde kaydedildi.