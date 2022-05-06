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Kolombiyalı üreticiler yerel çelik ihtiyacının karşılanacağını taahhüt etti

Cuma, 06 Mayıs 2022 10:32:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Acerias Paz Del Rio, Gerdau Diaco, Reyna Sidoc ve Ternium’un oluşturduğu Kolombiyalı çelik üreticileri komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çelik üretiminin bu yılın Mart ayında aylık %25 arttığı belirtilirken, yerel çelik arzının yıl içerisinde sağlanabileceği taahhüt edildi.

Söz konusu açıklama, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin neden olduğu küresel istikrarsızlık ve küresel ham çelik üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %6,8 düşmesi nedeniyle ortaya çıkan çelik arz sıkıntısı riskine cevaben yapıldı.

Kolombiya çelik sektörünün altyapı ve konut geliştirme programlarını uluslararası piyasalardaki değişkenlik riski olmaksızın destekleyebileceği vurgulandı.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika çelik üretimi 

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