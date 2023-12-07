Kocaer Çelik MENA bölgesinden yeni çelik siparişi aldı

Perşembe, 07 Aralık 2023 11:10:53 (GMT+3) | İstanbul

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) son 45 günde MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesinden 23,05 milyon $ tutarında çelik siparişi aldığını açıkladı.

Söz konusu siparişin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği bildirildi.

2022 yılında yurt dışı satışlarının %19’unu MENA bölgesine gerçekleştiren şirketin söz konusu bölgeye satışları bu yıl da güçlü seyrini sürdürüyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Eylül ayında şirket yine MENA bölgesinden 23,5 milyon $ tutarında çelik siparişi almıştı.