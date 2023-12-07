﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kocaer Çelik MENA bölgesinden yeni çelik siparişi aldı

Perşembe, 07 Aralık 2023 11:10:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) son 45 günde MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesinden 23,05 milyon $ tutarında çelik siparişi aldığını açıkladı.

Söz konusu siparişin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği bildirildi.

2022 yılında yurt dışı satışlarının %19’unu MENA bölgesine gerçekleştiren şirketin söz konusu bölgeye satışları bu yıl da güçlü seyrini sürdürüyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Eylül ayında şirket yine MENA bölgesinden 23,5 milyon $ tutarında çelik siparişi almıştı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

ÇİB: Çelik sektörünün yeni ihracat rotası belli oldu

18 Haz | Çelik Haberler

Uğur Dalbeler: Türkiye’ye karşı ABD’den olumlu yaklaşımlar almaya başladık

11 Eyl | Çelik Haberler

Lübnan’dan hurda ithalatının yasaklandığı bildiriliyor

19 Kas | Çelik Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan çelik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

28 Ağu | Çelik Haberler

Türk çelik üreticileri Batı Afrika’yla çelik ticaretini artırmayı hedefliyor

01 Ağu | Çelik Haberler

TÇÜD: İç piyasa ticaret sapmalarına ve niteliksiz ürünlere karşı korunmalı

05 Haz | Çelik Haberler

ÇİB: Türk çelik sektörü AB’den muafiyet istiyor

30 Mar | Çelik Haberler

DTÖ üyeleri ABD’nin çelik vergilerine karşı endişelerini dile getirdi

26 Mar | Çelik Haberler

Çelik ihracatının rekortmenleri Habaş, İçdaş ve Çolakoğlu oldu

20 Mar | Çelik Haberler

Namık Ekinci: Trump’ın Kanada ve Meksika’ya taviz vermesi durumunda Türkiye oyun dışında kalır

08 Mar | Çelik Haberler