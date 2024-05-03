Kocaer Çelik Türkiye dahil birçok bölgeden yeni çelik profil siparişi aldı

Cuma, 03 Mayıs 2024 10:45:22 (GMT+3) | İstanbul

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) 2024 yılında güçlü başladığı ihracat performansını sürdürüyor. Şirket son 45 günde Amerika kıtası başta olmak üzere MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesi, Avrupa ve Türkiye’den toplam yaklaşık 39,82 milyon $ tutarında çelik profil siparişi aldığını açıkladı.

Ağırlıklı olarak enerji sektörüne yönelik olan söz konusu siparişlerin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği bildirildi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mart ayında şirket MENA bölgesi, Avrupa ve Amerika kıtasından toplam 37,82 milyon $ tutarında katma değerli çelik profil siparişi almıştı.