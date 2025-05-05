 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kocaer...

Kocaer Çelik birçok bölgeden çelik profil siparişi aldı, Nisan’da rekor üretim gerçekleştirdi

Pazartesi, 05 Mayıs 2025 10:49:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), Nisan ayında MENA bölgesi başta olmak üzere Amerika kıtası, Avrupa, Afrika ve Türkiye’den çelik profil için toplam 55,08 milyon $ tutarında sipariş aldığını açıkladı. Bu tutar, şirketin 2024 yılı konsolide cirosunun yaklaşık %10’una karşılık geliyor.

Buna ek olarak Kocaer, Aliağa’da bulunan üç çelik profil tesisinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ve yeni makine-teçhizat yatırımları sayesinde Nisan ayı itibarıyla en yüksek aylık üretim seviyesine ulaşarak 61.112 mt ile rekor kırdı. Söz konusu seviye, 2024 yılında kaydedilen 55.007 mt’luk en yüksek aylık üretime kıyasla yaklaşık %11 artış gösterdi. Şirket, bu yılın ilk dört ayında beş adet yeni katma değerli ürün piyasaya sürerken, yıl sonuna kadar dokuz yeni ürün daha üretmeye başlamayı planlıyor. Türkiye’de ithal ikamesi sağlayacak söz konusu ürünler, güneş enerjisi, imalat sanayi ve çelik konstrüksiyon yapı sektörlerine yönelik üretilecek.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Kocaer Çelik 

Benzer Haber ve Analizler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 19. Hafta, 2025

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 18. Hafta, 2025

29 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 17. Hafta, 2025

22 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %0,2 yükseldi

22 Nis | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 16. Hafta, 2025

15 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

AB’nin ikinci çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı bazı uzun ve yassı mamul kotaları doldu

14 Nis | Çelik Haberler

Severstal yapısal çelik tesisini yeniledi

14 Nis | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 15. Hafta, 2025

08 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

AB ithal yassı mamul kotalarında en çok “diğer ülkeler” rağbet gördü

02 Nis | Çelik Haberler

JFE ve Yamato Steel, H profil pazarını güçlendirmek için iş birliği yapacak

27 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis