Kocaer Çelik birçok bölgeden çelik profil siparişi aldı, Nisan’da rekor üretim gerçekleştirdi

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), Nisan ayında MENA bölgesi başta olmak üzere Amerika kıtası, Avrupa, Afrika ve Türkiye’den çelik profil için toplam 55,08 milyon $ tutarında sipariş aldığını açıkladı. Bu tutar, şirketin 2024 yılı konsolide cirosunun yaklaşık %10’una karşılık geliyor.

Buna ek olarak Kocaer, Aliağa’da bulunan üç çelik profil tesisinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ve yeni makine-teçhizat yatırımları sayesinde Nisan ayı itibarıyla en yüksek aylık üretim seviyesine ulaşarak 61.112 mt ile rekor kırdı. Söz konusu seviye, 2024 yılında kaydedilen 55.007 mt’luk en yüksek aylık üretime kıyasla yaklaşık %11 artış gösterdi. Şirket, bu yılın ilk dört ayında beş adet yeni katma değerli ürün piyasaya sürerken, yıl sonuna kadar dokuz yeni ürün daha üretmeye başlamayı planlıyor. Türkiye’de ithal ikamesi sağlayacak söz konusu ürünler, güneş enerjisi, imalat sanayi ve çelik konstrüksiyon yapı sektörlerine yönelik üretilecek.