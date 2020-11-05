Kobe Steel talebin toparlanması nedeniyle üretim ve satışların artmasını bekliyor

Perşembe, 05 Kasım 2020 17:33:18 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 30 Eylül tarihinde sona eren 2020-21 mali yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki mali yılın ilk yarısında 6,2 milyar JPY net zarar bildiren Kobe Steel, 2020-21 mali yılının ilk yarısında 15,2 milyar JPY (145,93 milyon $) net zarar kaydetti. Söz konusu dönemde, şirketin konsolide net satış geliri yıllık %17,78 düşüşle 776,4 milyar JPY (7,45 milyar $) olarak kaydedildi. Corona virüsünden ciddi şekilde etkilenen ilk çeyreğe kıyasla toparlanma görülse de, hem satışlar hem de kârda yıllık bazda büyük düşüşler kaydedildi.

Söz konusu dönemde yıllık %26,8 düşüşle 2,48 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in çelik satış hacmi bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 2,72 milyon mt’a kıyasla %25 düşüş göstererek 2,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Corona virüsünün etkileri nedeniyle özellikle otomobil sektörüne yapılan satışlar azaldı.

Kobe Steel’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde şirketin çelik ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16,4 düşüşle 610.000 mt olurken, yerel satışlar yıllık bazda %28,5 düşüşle 1,43 milyon mt olarak kaydedildi. Şirketin ana malzeme ve ihracat fiyatları düştü.

Kobe Steel, otomotiv sektöründeki talebin toparlanması sebebiyle üretim ve satışlarının önceki tahminine göre artmasını bekliyor. Şirkete göre, ekonomik ortam ilk yarıda zorlu olsa da kazanç önceki tahminlere kıyasla arttı. Bu artışta, özellikle otomotiv sektöründe talebin toparlanması, kâr iyileştirme gibi maliyet düşürme çabaları, üretim oranındaki düşüşe bağlı maliyet iyileştirme çalışmaları, stok değer tespitinin iyileşmesi ve diğer faktörler etkili oldu.