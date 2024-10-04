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Kobe Steel, Kansai Coke & Chemicals’ı bağlı kuruluşu haline getirecek

Cuma, 04 Ekim 2024 11:55:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., özsermaye yöntemine dayalı iştiraki Kansai Coke & Chemicals Co., Ltd.’den ek hisse satın alarak onu konsolide bağlı kuruluşuna dönüştürmeye karar verdiğini açıkladı. Şirket şu anda Kansai Coke & Chemicals’ın %24 hissesine sahip.

Kansai Coke & Chemicals’ın bağlı kuruluş haline getirilmesiyle Kobe Steel, çelik üretimi için gerekli olan kok ile gaz üretimini grup bünyesine dahil edecek ve entegre çelik üretim sistemini güçlendirecek. Buna ek olarak Kobe Steel, bağlı kuruluşu haline getirmeden önce karbon emisyon hesaplamalarına Kansai Coke & Chemicals’ı da dahil ettiğinden bu konsolidasyonun şirketin karbon emisyonu üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Kobe Steel 

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