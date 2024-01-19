Kızıldeniz'deki güvenlik krizi Jindal Stainless Limited’in ihracatını olumsuz etkiledi

Cuma, 19 Ocak 2024 14:33:29 (GMT+3) | Kalküta

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited'in (JSL) Genel Müdürü Abhudhay Jindal, 19 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, Kızıldeniz bölgesindeki güvenlik krizinin şirketin ihracatını riske attığını ve dördüncü çeyrek için belirlenen ihracat hedefini aşağı çekmek zorunda bıraktığını söyledi.

Bu yüzden 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreği (Ocak-Mart) için %15 olarak belirlenen paslanmaz çelik ihracatı artış hedefi %12'ye düşürüldü.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; “Kızıldeniz krizi nedeniyle hem Avrupa'ya ulaşma süresi hem de maliyetler arttı. Bu sorun çözülmediği sürece dördüncü çeyrek ihracatımızın olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Jeopolitik sorunlar ve Avrupa'nın yavaş toparlanması da önümüzdeki döneme ilişkin temkinli davranmamızda rol oynuyor. Dördüncü çeyrekte ihracat satışlarında bir düşüş bekliyoruz, bu nedenle ihracattaki büyüme hedefimizi %15'ten %12'ye revize ettik."

Piyasadaki tüm zorluklara rağmen, güçlü yerel talebin desteğiyle önümüzdeki döneme iyimser yaklaştıklarını ve satış hedeflerini koruduklarını belirten Abhudhay Jindal, küresel paslanmaz çelik piyasasındaki yavaşlamaya rağmen yerel pazarda istikrarlı bir büyüme olduğunu ifade etti.

Şirketin yönetim kurulunun aynı zamanda İspanya'daki Iberjindal şirketinin tamamını bünyesine katması için onay verdiğini söyledi. JSL, şu anda servis merkezi olarak faaliyet gösteren şirketin %65 hissesine sahip.

Abhudhay Jindal konuyla ilgili olarak, “Avrupa’da paslanmaz çelik talebi güçlü. Iberjindal'in tamamen bünyeye katılması İspanya, Portekiz, Fransa ve İtalya'daki müşterilerimizin ilgisini çekti ve bizimle iş ortaklıklarını geliştirmek istediklerini dile getirdiler. Artan bu talebi karşılamak için depolama ihtiyacının yanı sıra servis merkezleri de önemli bir ihtiyaç haline geliyor,” şeklinde konuştu.