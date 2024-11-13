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Hint NMDC Steel’in net zararı ikinci çeyrekte arttı

Çarşamba, 13 Kasım 2024 14:31:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in bağlı kuruluşu olan çelik üreticisi NMDC Steel Limited, 2024-25 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) net zararının bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,31 milyar INR (15,53 milyon $) seviyesine kıyasla 5,95 milyar INR (70,54 milyon $) seviyesine çıktığını bildirdi.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %428 artışla 15,3 milyar INR (181,9 milyon $) seviyesinde yer aldı.

NMDC Limited, Nagarnar’da yıllık 3 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi işletiyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar NMDC 

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