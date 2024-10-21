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Hint JSL Limited’in net kârı 2024-25 mali yılının ilk yarısında geriledi

Pazartesi, 21 Ekim 2024 15:24:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited (JSL) 2024-25 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte (Temmuz-Eylül) şirketin konsolide net kârı, çeyreklik bazda %5,6 ve yıllık %20,2 düşüşle 6,09 milyar INR (72,44 milyon $) seviyesinde yer aldı. Şirketin konsolide geliri ise birinci çeyreğe kıyasla %3,6 artış ve yıllık %0,2 düşüşle 97,77 milyar INR (1,15 milyar $) olarak kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin satış tonajı, ihracat pazarlarındaki talebin beklenenden daha az canlanması nedeniyle çeyreklik bazda %2,3 düşüşle 565.000 mt oldu.

Söz konusu yılın ilk yarısında JSL’nin konsolide net kârı yıllık %16,4 düşüşle 12,55 milyar INR (149,28 milyon $), konsolide geliri ise yıllık %3,8 düşüşle 192,07 milyar INR (2,28 milyar $) seviyelerinde kaydedildi. İlk yarıda şirketin satış tonajı, geçtiğimiz mali yılın aynı döneminde kaydedilen 1,09 milyon mt’a kıyasla 1,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin performansı hakkında yorum yapan Genel Müdür Abhyuday Jindal, “Hükümetin köprülerde ve altyapı uygulamalarında paslanmaz çelik kullanmasından memnunuz. Her zaman odak noktamız olan iç piyasaya yönelik satış tonajımızın gelecek dönemlerde artmasını bekliyoruz. Ayrıca Hint üreticilerin rekabet gücüne zarar veren Çin ve Vietnam’ın devlet teşvikli satışlarının iç piyasada yol açtığı dampinge çözüm bulunmasını umuyoruz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Jindal 

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