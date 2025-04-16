Kazakistan merkezli Qarmet Karaganda tesisinde yeni kok bataryaları kuracak

Eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, Karaganda tesisinde yeni kok bataryaları kurmak için Çinli ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation ile anlaştığını duyurdu. Kurulacak olan iki yeni kok bataryası şirketin yıllık kok kapasitesini 1,5 milyon mt’a çıkarıp 1960’lı yıllardan beri kullanılan eski bataryaların yerini alacak. 1 Haziran 2025’te inşaatına başlanacak bataryaların 2028’e kadar devreye alınması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Kazakistan ve Çin hükümetleri karşılıklı ticaretin artırılması için ortak çalışma kararı almıştı. Bahsi geçen proje, bu ortak çalışma planı kapsamında Qarmet’in başlattığı büyük ölçekli modernleşme planında büyük bir rol oynuyor.

Qarmet CEO’su Vadim Basin, yeni kok bataryalarının kurulmasıyla yalnızca teknolojik ekipmanları geliştirmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği sağlayıp maliyetleri düşüreceklerini bildirdi.