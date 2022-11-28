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Kardemir yenilenen 4 No’lu yüksek fırınını devreye aldı

Pazartesi, 28 Kasım 2022 12:05:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) bu yıl Nisan ayında başlayan yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 4 No’lu yüksek fırınını devreye aldığını açıkladı.

Dört adet yüksek fırını ve çelikhanesi yıllık toplam 2,5 milyon mt sıvı ham çelik kapasitesine sahip olan şirketin çelik sektöründe güçlenmeye devam etmek için bu yıl iki adet yüksek fırınını yenilediği ve yeni yatırım hedefleri olduğu anlaşılıyor. Kardemir’in vasıflı çelik ve yeni ihracat pazarları konusundaki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Etiketler: Ham Çelik Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım  Kardemir 

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