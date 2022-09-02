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Kaptan Demir Çelik çelikhane ve haddehane kapasitesini artırma projesi için bakanlık onayı aldı

Cuma, 02 Eylül 2022 10:34:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaptan Demir Çelik’in Tekirdağ’da gerçekleştirmeyi planladığı çelikhane ve haddehane kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve onaylandığı bildirildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yatırım maliyeti 2,5 milyar TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından çelikhanenin yıllık sıvı çelik kapasitesi 1.140.000 mt’dan 3.140.000 mt’a, haddehanenin yıllık yassı ve uzun mamul kapasitesi ise 900.000 mt’dan 2.900.000 mt’a yükselecek.

Tesisin 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Uzun Ürünler Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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