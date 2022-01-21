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Habaş yeni inşaat demiri tesisi kuracak

Cuma, 21 Ocak 2022 13:33:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İzmir, Aliağa’da faaliyet gösteren Habaş’ın yeni bir inşaat demiri tesisi yatırımına yönelik olarak çevresel etki değerlendirme sürecini başlatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurduğu bildiriliyor.

Yıllık 1,5 milyon mt kapasiteye sahip olacak inşaat demiri tesisi için yapılan başvuruda değişen ekonomik şartlar ve çelik sektöründe artan talep dikkate alınarak böyle bir yatırım yapılmasına karar verildiği ifade edildi. 847 milyon TL değerinde olması beklenen yatırımın takvimine ilişkin detay bilinmiyor. Hammadde ihtiyacı Habaş’ın yıllık 3 milyon mt kapasiteye sahip kendi çelikhanesinden karşılanacak.

Habaş’ın ayrıca yassı çelik sektöründeki varlığını artırmak adına yıllık 2,5 milyon mt kapasiteye sahip soğuk sac tesisi kurmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Habaş’ın mevcut inşaat demiri üretim kapasitesi 1,9 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  uzun ürünler  yatırım  Türkiye  inşaat demiri  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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