﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kaptan Demir Çelik Adana’da iki adet güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor

Perşembe, 01 Şubat 2024 11:32:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaptan Demir Çelik’in Adana’da iki adet güneş enerjisi santrali projesi gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Projelerin toplam yatırım maliyeti 195,78 milyon TL seviyesinde yer alıyor.

İlk projede 20.930 adet ve ikinci projede 3.224 adet olmak üzere toplamda 24.154 adet 550 Wp gücünde güneş paneli kurulacak. Santrallerde sırasıyla yıllık 20,65 milyon kWh ve 1,26 milyon kWh olmak üzere toplamda yıllık 21,92 milyon kWh elektrik üretileceği öngörülüyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Tosyalı Holding temiz enerji yatırımlarını sürdürecek

09 Oca | Çelik Haberler

Tatmetal Karabük’te güneş enerjisi santrali kuracak

08 Ara | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii Malatya’da güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor

30 Kas | Çelik Haberler

Kroman Çelik Kocaeli’de cüruf geri kazanım tesisi kuracak

07 Kas | Çelik Haberler

Çemtaş Kars’ta güneş enerjisi santrali kuracak

05 Eki | Çelik Haberler

İçdaş Afyonkarahisar’da güneş enerjisi santrali kuracak

06 Eyl | Çelik Haberler

Tosyalı-Toyo Osmaniye’de kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

01 Eyl | Çelik Haberler

Tosyalı Osmaniye’de kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

31 Ağu | Çelik Haberler

Habaş İzmir’de hidrojen üretim tesisi kuracak

22 Ağu | Çelik Haberler

Tatmetal yeni rüzgar enerjisi santraliyle yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendiriyor

27 Tem | Çelik Haberler