Kaptan Demir Çelik Adana’da iki adet güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor

Perşembe, 01 Şubat 2024 11:32:24 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaptan Demir Çelik’in Adana’da iki adet güneş enerjisi santrali projesi gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Projelerin toplam yatırım maliyeti 195,78 milyon TL seviyesinde yer alıyor.

İlk projede 20.930 adet ve ikinci projede 3.224 adet olmak üzere toplamda 24.154 adet 550 Wp gücünde güneş paneli kurulacak. Santrallerde sırasıyla yıllık 20,65 milyon kWh ve 1,26 milyon kWh olmak üzere toplamda yıllık 21,92 milyon kWh elektrik üretileceği öngörülüyor.