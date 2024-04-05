Kanada’nın ticaret fazlası Şubat ayında 1,4 milyar $ oldu

Cuma, 05 Nisan 2024 09:20:03 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı bu yılın Şubat ayında %4,6 artış kaydederken, mal ihracatı ise %5,8 büyüdü. Bunun sonucunda bir önceki ay 608 milyon $ seviyesinde yer alan dış ticaret fazlası Şubat ayında 1,4 milyar $’a çıktı.

11 ürün grubunun 8’inde ihracat artışı görülürken ihracat tonajı %6,2 artış kaydetti. Toplam ithalat ise Ocak ayında %3,1 düşmesinin ardından Şubat ayında %4,6 yükselirken ürün gruplarının tamamında artış kaydedildi. Toplam ithalat tonajı %4,1 yükseldi.

Söz konusu ayda ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %14,2 artarken bu ülkelerden yapılan ithalat ise %6,7 hacim kazandı. En fazla ithalat artışı gözlenen ülkeler Çin, İngiltere, Endonezya ve Güney Kore oldu. Böylece Kanada’nın ABD dışındaki ülkelerle yaptığı dış ticaret açığı Ocak ayında kaydedilen 8,2 milyar $’dan 7,7 milyar $’a geriledi.

ABD’ye yapılan ihracat ise Şubat ayında %3,3 artış kaydetti. ABD’den yapılan ithalat %3,4 yükseldi. Bu nedenle Kanada’nın ABD ile olan ticaret fazlası Ocak ayında kaydedilen 8,8 milyar $’dan 9,1 milyar $’a çıktı.