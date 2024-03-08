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Kanada Ocak ayında ticaret fazlası verdi

Cuma, 08 Mart 2024 09:33:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı bu yılın Ocak ayında %3,8, mal ihracatı ise %1,7 düşüş kaydetti. Bunun sonucunda bir önceki ay 863 milyon $ seviyesinde yer alan dış ticaret açığı Ocak ayında 496 milyon $‘lık dış ticaret fazlasına dönüştü.

Ocak ayında 11 ürün segmentinin 7’sinde ithalat düşüş kaydederken ihracat bu segmentlerin 8’inde gerileme yaşadı. Toplam ithalat tonaj bakımından aylık %4,1, toplam ihracat ise %1,8 düşüş gördü.

Söz konusu ayda ABD dışındaki ülkelerden yapılan ithalat, Çin ve Güney Kore’den yapılan ithalatın düşmesine bağlı olarak %7,3 düşerken bu ülkelere yapılan ihracat ise İtalya, Çin, Norveç ve Almanya’ya yapılan ihracatın düşmesiyle %4,2 gevşedi.

Kanada’nın ABD dışındaki ülkelerle olan ticaret açığı Ocak ayında 9,4 milyar $’dan 8,3 milyar $’a düştü.

ABD’ye yapılan ihracat Ocak ayında %1 düşüş kaydederken ABD’den yapılan ithalat ise %1,7 azaldı. Böylece Kanada’nın ABD ile yapılan ticarette verdiği ticaret fazlası Aralık ayında kaydedilen 8,6 milyar $’dan 8,8 milyar $’a yükseldi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Ticaret 

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