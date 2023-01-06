Kanada Kasım ayında dış ticaret açığına döndü

Cuma, 06 Ocak 2023 09:34:52 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında çoğunlukla enerji ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak %2,3 düşüş kaydederken, mal ithalatı ise tüketim malları ithalatının azalması nedeniyle %2,1 geriledi. Bunun sonucunda ülkenin Ekim ayında 130 milyon $ seviyesinde yer alan dış ticaret fazlası Kasım ayında 41 milyon $ dış ticaret açığına döndü.

Kasım ayında toplam ihracat %2,3 düşüşle 64,4 milyar $ oldu. 11 ürün grubunun sekizinde düşüşler görüldü. Söz konusu düşüşte enerji ürünleri ihracatı başı çekti. Enerji ürünleri hariç ihracat %1,5 azaldı. Toplam ihracat tonaj bakımından %1,4 geriledi.

Toplam ithalat %2,1 düşüşle 64,4 milyar $’a geriledi. 11 ürün grubunun sekizinde düşüşler gözlendi. Toplam ithalat tonaj bakımından %0,7 azaldı.

Söz konusu ayda Kanada’nın ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Ekim ayında kaydedilen 8,4 milyar $’a kıyasla 7,3 milyar $’a indi.

ABD’ye yapılan ihracat %2,6 düşerken, ABD’den yapılan ithalat ise %0,1 azaldı. Sonuç olarak, Kanada’nın ABD ile dış ticaret fazlası Ekim ayında kaydedilen 8,6 milyar $’a kıyasla 7,3 milyar $’a düşerek üst üste altı ay düşüş göstermiş oldu.

Uluslararası mal ve hizmet ticaretine bakıldığında ihracat %1,6 düşüşle 78,5 milyar $ ve ithalat %2,1 düşüşle 79,9 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Böylelikle Kanada’nın tüm ülkelerle yapılan dış ticaret açığı aynı ayda bir önceki ay kaydedilen 1,9 milyar $’a kıyasla 1,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.